Не розпалюйте хе**ю! Чоловік Ласіцкене довів, що скандальних обіймів з Магучіх не було

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Instagram, REUTERS

Ласіцкене і Магучіх обіймалися після фіналу сезону Діамантової ліги. Фото одразу ж підірвало Мережу, враховуючи, який резонанс викликали їх обнімашкі в Токіо.

Як виявилося пізніше, спільне фото було зроблено з нагоди завершення кар'єри легкоатлетки Каміли Ліцвінко з Польщі.

Чоловік Ласіцкене Владас Ласіцкас пішов далі і заявив, що рука на плечі Магучіх і зовсім не росіянки.

"Рука Марії, яка обіймає Ярославу" – це рука Ніколи. Каміла Ліцвінко (на передньому плані) завершує кар'єру і сфотографувалася з усіма дівчатками. Не розпалюйте хе**ю на порожньому місці", – написав він у відповідь на публікацію ТАСС.

До речі, підтвердження його слів можна розглянути на фото. Досить придивитися до манікюру на руці Марії і тієї, що лежить на плечі Ярослави – він абсолютно різний. Рука дійсно належить Ніколі Макдермотт.