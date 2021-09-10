8 сентября 21:45
Чехия 1
Украина 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Не разжигайте хе**ю! Муж Ласицкене доказал, что скандальных объятий с Магучих не было

Александр Трикиша
10 сентября, 00:23
Супруг российской легкоатлетки Марии Ласицкене отреагировал на новую волну скандала из-за ее совместного фото с украинкой Ярославой Магучих. Девушки снова обнимались на камеру

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Instagram, REUTERS

Ласицкене и Магучих обнимались после финала сезона Бриллиантовой лиги. Фото сразу же взорвало Сеть, учитывая, какой резонанс вызвали их обнимашки в Токио.

Как оказалось позже, совместное фото было сделано по случаю завершении карьеры легкоатлетки Камилы Лицвинко из Польши.

Муж Ласицкене Владас Ласицкас пошел дальше и заявил, что рука на плече Магучих и вовсе не россиянки.

"Рука Марии, обнимающая Ярославу" – это рука Николы. Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками. Не разжигайте хе**ю на пустом месте", – написал он в ответ на публикацию ТАСС.

Кстати, подтверждении его слова можно рассмотреть на фото. Достаточно присмотреться к маникюру на руке Марии и той, что лежит на плече Ярославы – он абсолютно разный. Рука действительно принадлежит Николе Макдермотт.

Реклама