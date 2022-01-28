Не пробачив зради друга. Шатернікова розповіла про загибель Вірчиса

Володимир Вірчис / Фото: Facebook

Сьогодні весь спортивний загал розбурхала новина про загибель Володимира Вірчиса. Уславлений боксер страждав останнім часом на депресію і в результаті звів рахунки з життям.

Віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова прокоментувала смерть боксера, згадавши їхню останню зустріч у січні цього року.

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"Востаннє ми з ним бачилися у січні, після його поста Facebook. Було почуття, що нам треба побачитись, поговорити. Ми з ним три години пили чай на горищі його будинку, де він зробив кімнату-музей зі своїми трофеями та призами.

Ми обговорювали ситуацію, через яку він потрапив у депресію. Він не міг повірити, що його зрадила близька людина, у нього не вкладалося це в голові. Вони були близькі люди, довіряв йому. Ми багато говорили про це, філософствували, що життя, на жаль, буває, підносить нам такі "сюрпризи". Напевно, він дуже довіряв, десь навіть із дитячою наївністю вірив у дружбу.

Настрій накласти на себе руки? Ні, таких розмов з його боку тоді під час нашої останньої зустрічі не було. Потім ми теж зідзвонювалися, розмовляли. Тяжка втрата, досі важко говорити про нього минулого часу. Дай бог його дружині Ірині, донькам перенести цей біль та втрату людини, яку вони дуже любили, здували з неї порошинки", – розповіла Шатернікова в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

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Раніше прес-секретар Федерації боксу України Павло Добрянський у коментарі "Сегодня" заявив, що відомо про кілька версій, над якими працює поліція

"Повідомлялося і про самогубство, і про те, що йому заборгували великі гроші", – розповів Добрянський, уточнивши, що це є неофіційна інформація.

Хто такий Володимир Вірчис