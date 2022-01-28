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Не простил предательства друга. Шатерникова рассказала о гибели Вирчиса

Сергей Шаховец
28 января, 20:59
Экс-чемпионка мира Алина Шатерникова вспомнила последнюю встречу с известным украинским боксером Владимиром Вирчисом

Владимир Вирчис / Фото: Facebook

Сегодня всю спортивную общественность взбудоражила новость о гибели Владимира Вирчиса. Прославленный боксер страдал в последнее время депрессией и в итоге свел счеты с жизнью.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала смерть боксера, вспомнив их последнюю встречу в январе этого года.

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"В последний раз мы с ним виделись в январе, после его поста в Facebook. Было чувство, что нам надо увидеться, поговорить. Мы с ним три часа пили чай на чердаке его дома, где он сделал комнату-музей со своими трофеями и призами.

Мы обсуждали ситуацию, из-за которой он попал в депрессию. Он не мог поверить, что его предал близкий человек, у него не укладывалось это в голове. Они были близкими людьми, доверял ему. Мы много говорили об этом, философствовали, что жизнь, увы, бывает, преподносит нам такие "сюрпризы". Наверное, он сильно доверял, где-то даже с детской наивностью верил в дружбу.

Настроение покончить собой? Нет, таких разговоров с его стороны тогда во время нашей последней встречи не было. Потом мы тоже созванивались, разговаривали. Тяжелая утрата, до сих пор тяжело говорить о нем в прошедшем времени. Дай бог его жене Ирине, дочкам перенести эту боль и утрату человека, которого они очень любили, сдували с него пылинки", – рассказала Шатерникова в интервью Meta-ratings.com.ua.

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Ранее пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский в комментарии "Сегодня" заявил, что известно о нескольких версиях, над которыми работает полиция.

"Сообщалось и о самоубийстве, и о том, что ему задолжали большие деньги", – рассказал Добрянский, уточнив, что это неофициальная информация.

Кто такой Владимир Вирчис

  • Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года в Каховке. В 1999 году начал профессиональную карьеру.
  • Из первых 20 боев 17 он завершил досрочно, а всего его рекорд составляет 26 побед (21 – нокаутом) и два поражения. Он ушел с ринга в 2009 году.
  • Украинец владел интерконтинентальными титулами по версии IBF и WBO в супертяжелом весе. В 2008 году он проиграл отборочный поединок и упустил возможность сразиться за титул с Виталием Кличко.