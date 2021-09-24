24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Не проспіть! Коли і де дивитися бій Усик – Джошуа

Любомир Луканюк
24 вересня, 08:35
Чемпіонський поєдинок пройде у Лондоні в суботу, 25 вересня. Очікується, що боксери вийдуть в ринг не раніше опівночі за київським часом

Перша зустріч Усика і Джошуа перед боєм / Фото: REUTERS

Найбільш очікуваний бій для українського вболівальника з часів Володимира Кличка вже зовсім скоро. Олександр Усик може помститися за свого земляка і відібрати чемпіонські пояси у Ентоні Джошуа.

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Коли бій

Поєдинок Усика і Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні. Боксери зустрінуться на футбольному стадіоні Тоттенгема.

О котрій початок

Вечір боксу розпочнеться о 20:00. Всього заплановано сім поєдинків. Очікується, що Усик і Джошуа вийдуть в ринг не раніше півночі.

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Де дивитися бій

В Україні пряма трансляція поєдинку буде платною на платформі MEGOGO. Можна також купити підписку на сервісі DAZN. А власники супутникових антен повинні шукати у себе канал РЕН ТВ, там бій Усик – Джошуа можна подивитися безкоштовно.

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