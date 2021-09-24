Не проспіть! Коли і де дивитися бій Усик – Джошуа

Перша зустріч Усика і Джошуа перед боєм / Фото: REUTERS
Найбільш очікуваний бій для українського вболівальника з часів Володимира Кличка вже зовсім скоро. Олександр Усик може помститися за свого земляка і відібрати чемпіонські пояси у Ентоні Джошуа.
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Коли бій
Поєдинок Усика і Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні. Боксери зустрінуться на футбольному стадіоні Тоттенгема.
О котрій початок
Вечір боксу розпочнеться о 20:00. Всього заплановано сім поєдинків. Очікується, що Усик і Джошуа вийдуть в ринг не раніше півночі.
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Де дивитися бій
В Україні пряма трансляція поєдинку буде платною на платформі MEGOGO. Можна також купити підписку на сервісі DAZN. А власники супутникових антен повинні шукати у себе канал РЕН ТВ, там бій Усик – Джошуа можна подивитися безкоштовно.
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