Не проспите! Когда и где смотреть бой Усик – Джошуа

Первая встреча Усика и Джошуа перед боем / Фото: REUTERS

Самый ожидаемый бой для украинского болельщика со времен Владимира Кличко уже совсем скоро. Александр Усик может отомстить за своего земляка и отобрать чемпионские пояса у Энтони Джошуа.

Читайте также: Размеры не имеют значения: Усик сделал яркое сравнение перед боем с Джошуа

Реклама

Когда бой

Поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры встретятся на футбольном стадионе Тоттенхэма.

Во сколько начало

Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.

Реклама

Читайте также: Бальзам на душу патриотов. Усик заговорил на украинском языке

Где смотреть бой

В Украине прямая трансляция поединка будет платной на платформе MEGOGO. Можно также купить подписку на сервисе DAZN. А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.