8 вересня 21:45
Чехія 1
Україна 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Не звик на чужому горі будувати своє щастя. Реакція Петракова на допінг

Любомир Луканюк
9 вересня, 10:11
Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував інформацію, що лідер казахстанської команди Руслан Валіуллін провалив допінг-тест

Україна не змогла обіграти Казахстан / Фото: REUTERS

На початку вересня збірна України не змогла обіграти Казахстан у відборі на ЧС-2022. І все завдяки блискучій грі півзахисника Руслана Валіулліна, який забив у наші ворота два м'ячі.

А тепер стало відомо, що Валіуллін здав позитивний допінг-тест. Чи може Україна долучитися до судової тяжби за три очки? На це питання відповів виконуючий обов'язки головного тренера Олександр Петраков.

"До допінгу ставлюся негативно. Я цими справами не займаюся. Ми зіграли там внічию, втратили важливі два очки. Я не звик на чужому горі будувати своє щастя", – заявив Петраков.

Нагадаємо, що вчора наша команда знову не змогла перемогти. На останніх секундах Україна пропустила від Чехії в товариському матчі – 1:1.

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