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Не носив маску і підхопив коронавірус: російського шахіста вигнали з турніру

Любомир Луканюк
28 січня, 15:16
Данило Дубов не зміг дограти голландський супертурнір після того, як склав позитивний тест на COVID-19. У решті партій йому зарахують поразку

Гроссмейстер Данило Дубов. Фото tatasteelchess.com

Один із найпрестижніших шахових турнірів світу в голландському Вейк-ан-Зеї змушений залишити російський гросмейстер Данило Дубов.

За підсумками 10 турів він займав 12 місце, набравши 3,5 очка. Але склав позитивний тест на коронавірус і був знятий із супертурніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Результати зіграних Дубовим партій залишаться в силі, а в зустрічах, що залишилися, йому будуть присуджені поразки.

Цікаво, що раніше Дубову було зараховано поразку у партії сьомого туру. Один із членів його команди здав позитивний тест на COVID-19, проте Данило відмовився виходити на партію в масці, за що і був покараний.

Данило Дубов відмовився грати в захисній масці / Фото: Колаж: Сьогодні

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