Російський шахіст відмовився грати у захисній масці – йому зарахували технічну поразку

Скандалом обернувся виступ російського шахіста Данила Дубова на турнірі Tata Steel Chess Tournament у Нідерландах

Данило Дубов відмовився грати в захисній масці / Фото: Колаж: Сьогодні

Через зараження COVID-19 у найближчому оточенні росіянина організатори турніру попросили Дубова грати у масці, щоб захистити свого суперника Аніша Гірі.

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Дубов принципово відмовляється грати в масці і не з'явився на матч, а значить, програв свою партію анулюванням. Зазначимо, що його суперник прийшов у масці.

Сам Дубов здав швидкий тест на коронавірус, який дав негативний результат. Він також пройшов ПЛР-тест, результат якого буде відомий пізніше, повідомляє tatasteelchess.com.

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