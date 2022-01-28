Не носил маску и подхватил коронавирус: российского шахматиста выгнали с турнира

Гроссмейстер Даниил Дубов. Фото tatasteelchess.com
Один самых престижных шахматных турниров мира в голландском Вейк-ан-Зее вынужден покинуть российский гроссмейстер Даниил Дубов.
По итогам 10 туров он занимал 12-е место, набрав 3,5 очка. Но сдал положительный тест на коронавирус и был снят с супертурнира, сообщает официальный сайт соревнований.
Результаты сыгранных Дубовым партий останутся в силе, а в оставшихся встречах ему будут присуждены поражения.
Интересно, что ранее Дубову было засчитано поражение в партии седьмого тура. Один из членов его команды сдал положительный тест на COVID-19, однако Даниил отказался выходить на партию в маске, за что и был наказан.
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