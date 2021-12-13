"Не наш день, але результат хороший". Санітра дав оцінку естафетній гонці у Гохфільцені

Юрай Санітра прокоментував виступ українських біатлоністів у Хохфільцені / Фото: Український біатлон

У Гохфільцені чоловіча збірна України з біатлону провела другу естафетну гонку у сезоні. Українські біатлоністи посіли сьоме місце, хоча на етапі в Естерсунді були п'ятими.

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Наставник нашої команди Юрай Санітра прокоментував виступ біатлоністів та поділився найближчими планами.

Словацький фахівець назвав результат команди гідним, але визнав, що спортсмени виглядали гіршими, ніж у попередніх гонках.

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

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" Не наш день і за станом, і за впевненістю у стрільбі. Але треба подякувати хлопцям. Сьогодні був неоптимальний фізичний стан у хлопців, можу тільки бути задоволений фінішом Антона Дудченка, решта бігли на середньому рівні відносно власних можливостей. Гадаю, що гідно пробігли естафету, сьоме місце у цій конкуренції – результат хороший.

На збір до Італії їде четвірка: Прима, Підручний, Цимбал та Дудченко. Три спортсмени закриватимуть спринт у Франції: Ткаленко, Тищенко та Лесюк, потім вони приїжджають до нас. Деякі спортсмени поїдуть додому, а Цимбал, Дудченко, Ткаленко та Лесюк залишаться практично до нового року на зборі, бачу, що їм потрібно ще 3-4 дні, щоби відпрацювати. Іншим хлопцям треба їхати додому, мають сім'ю, новий рік. Психологічно налаштуватися на важкі січневі етапи", – сказав в інтерв'ю Суспільному Юрай Санітра.

Юрай Санітра

Нагадаємо, що четвертий етап Кубка світу пройде 16-19 грудня в Ансі, Франція.