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"Не наш день, но результат хороший". Санитра дал оценку эстафетной гонке в Хохфильцене

Сергей Шаховец
13 декабря, 10:32
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, чего не хватило нашим парням, чтобы попасть в ТОП-5 эстафеты

Юрай Санитра прокомментировал выступление украинских биатлонистов в Хохфильцене / Фото: Украинский биатлон

В Хохфильцене мужская сборная Украины по биатлону провела вторую эстафетную гонку в сезоне. Украинские биатлонисты заняли седьмое место, хотя на этапе в Эстерсунде были пятыми.

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Наставник нашей команды Юрай Санитра прокомментировал выступление биатлонистов и поделился ближайшими планами.

Словацкий специалист назвал результат команды достойным, но признал, что спортсмены выглядели хуже, чем в предыдущей гонке.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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"Не наш день и по состоянию, и по уверенности в стрельбе. Но надо поблагодарить ребят.

Сегодня было неоптимальное физическое состояние у ребят, могу только быть удовлетворен финишем Антона Дудченко, остальные бежали на среднем уровне относительно собственных возможностей.

Думаю, что достойно пробежали эстафету, седьмое место в этой конкуренции – результат хороший.

На сбор в Италию едет четверка: Прима, Пидручный, Цымбал и Дудченко.

Три спортсмена будут закрывать спринт во Франции: Ткаленко, Тищенко и Лесюк, потом они приезжают к нам.

Некоторые спортсмены поедут домой, а Цымбал, Дудченко, Ткаленко и Лесюк останутся практически до нового года на сборе, вижу, что им нужно еще 3-4 дня, чтобы отработать.

Другим ребятам нужно ехать домой, у них семья, новый год. Психологически настроиться на тяжелые январские этапы", – сказал в интервью Суспильному Юрай Санитра.

Юрай Санитра

Напомним, что четвертый этап Кубка мира пройдет 16-19 декабря в Анси, Франция.