3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Не сподівайтесь на феєрію: анонс матчу МЮ – Арсенал від футбольного коментатора

Кирило Круторогов
2 грудня, 12:26
Сьогодні в центральному матчі 14 туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед зійдеться з Арсеналом. Поєдинок колись головних претендентів на золото розпочнеться о 22:15

Ральф Рангнік і Мікель Артета / Фото: REUTERS

Ральф Рангнік поки що не може дебютувати на посаді головного тренера "червоних дияволів" через відсутність дозволу на роботу у Великій Британії. Тому керуватиме командою знову Майкл Каррік.

Де дивитись матч МЮ – Арсенал

Реклама

Хоча, варто визнати, що під його керівництвом манкуніанці не програли жодного разу у двох матчах, обігравши Вільярреал у ЛЧ (2:0) та розписавши світову з Челсі (1:1).

Інша річ, що це було у виїзних матчах, а останні дві гри вдома під проводом Сульшера вони програли.

Реклама

Ральф Рангнік замінить Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед / Фото: Колаж: Сьогодні

Тоді як попереду на них чекає три зустрічі поспіль на Олд Траффорд. У Прем'єр-лізі МЮ не перемагає три тури. Досі не відновилися від травм Варан, Погба та Кавані.

Арсенал у чемпіонаті почувається краще сьогоднішнього суперника. Каноніри йдуть на п'ятому місці з 23 очками, МЮ – десятий, відстаючи на 5 очок.

Реклама

В останніх 12 матчах усіх турнірів лондонці програли лише раз – Ліверпулю (0:4) та здобули дев'ять перемог.

У виїзних матчах АПЛ цього сезону у них простежується цікава тенденція – забивають вони або суперник, але не обидві команди.

У шести матчах три поразки, дві перемоги та нічия. Не допоможуть їм на "Олд Траффорд" Джака та Колашинаць.

Думаю, феєрії ми не побачимо. МЮ не стабільний і не набрав оптимальної форми, Арсенал все ще у процесі побудови. Чекаю на ТМ 2.5 і не здивуюсь нічиїй.