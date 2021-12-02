3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Не надейтесь на феерию: анонс матча МЮ – Арсенал от футбольного комментатора

Кирилл Круторогов
2 декабря, 12:26
Сегодня в центральном матче 14-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сойдется с Арсеналом. Поединок некогда главных претендентов на золото начнется в 22:15

Ральф Рангник и Микель Артета / Фото: REUTERS

Ральф Рангник пока еще не может дебютировать на посту главного тренера "красных дьяволов" из-за отсутствия разрешения на работу в Великобритании. Поэтому руководить командой снова будет Майкл Каррик.

Где смотреть матч МЮ – Арсенал

Реклама

Хотя, стоит признать, что под его руководством манкунианцы не проиграли ни разу в двух матчах, обыграв Вильярреал в ЛЧ (2:0) и расписав мировую с Челси (1:1).

Другое дело, что это было в выездных матчах, а последние две игры дома под руководством Сульшера они проиграли.

Реклама

Ральф Рангник заменит Сульшера во главе Манчестер Юнайтед / Фото: Коллаж: Сегодня

Тогда как впереди их ждет три встречи кряду на Олд Траффорд. В Премьер-лиге МЮ не побеждает три тура. Все еще не восстановились от травм Варан, Погба и Кавани.

Арсенал в чемпионате чувствует себя лучше сегодняшнего соперника. Канониры идут на пятом месте с 23 очками, МЮ – десятый, отставая на 5 очков.

Реклама

В последних 12 матчах всех турниров лондонцы проиграли лишь раз – Ливерпулю (0:4) и добыли девять побед.

В выездных матчах АПЛ этого сезона у них прослеживается интересная тенденция – забивают либо они, либо соперник, но не обе команды.

В шести матчах три поражения, две победы и ничья. Не помогут им на "Олд Траффорд" Джака и Колашинац.

Думаю, феерии мы не увидим. МЮ не стабилен и не набрал оптимальной формы, Арсенал все еще в процессе построения. Ожидаю ТМ 2.5 и не удивлюсь ничье.