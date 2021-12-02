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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть центральный матч тура чемпионата Англии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
2 декабря, 11:36
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В четверг, 2 декабря, состоится центральный матч 14-го тура чемпионата Англии: Манчестер Юнайтед на стадионе "Олд Траффорд" встретится с Арсеналом. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете
Манчестер Юнайтед VS Арсенал
Манчестер Юнайтед VS Арсенал / Фото: REUTERS

Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени. Список трансляций матча Манчестер Юнайтед – Арсенал в списке ниже

Где смотреть Манчестер Юнайтед – Арсенал

Трансляцию матча МЮ – Арсенал
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Впервые за много лет Арсенал располагается в турнирной таблице выше МЮ. "Канониры" идут на пятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

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МЮ отстает от Арсенала на пять очков и занимает 10-е место. При этом, "красные дьяволы" не могут выиграть в Премьер-лиге на протяжении трех матчей.

МКомандаИВНПЗ-ПО
1.Челси14103133-633
2.Манчестер Сити14102229-832
3.Ливерпуль1494143-1231
4.Вест Хэм1473425-1724
5.Арсенал1372415-1723
6.Вулверхэмптон1463512-1221
7.Брайтон1447313-1519
8.Лестер1454522-2519
9.Тоттенхэм1261511-1719
10.Манчестер Юн1353521-2218
11.Брентфорд1344517-1716
12.Кристал П1437419-2016
13.Астон Вилла1451819-2316
14.Эвертон1443717-2415
15.Лидс1436513-2015
16.Саутгемптон1436513-2015
17.Уотфорд1441919-2613
18.Бернли1317514-2010
19.Норвич142488-2810
20.Ньюкасл1407716-307

Накануне МЮ определился с новым главным тренером – команду возглавил Ральф Рангник. Правда, пока он не может приступить к своим обязанностям из-за проблем с рабочей визой.

Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

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Так что на матч против Арсенала МЮ выведет исполняющий обязанности Майкл Каррик, а Рангник будет следить за матчем с трибуны.

Тем не менее, букмекеры считают именно МЮ фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Каррика-Рангника – 2.04, на ничью – 3.70, на победу Арсенала – 3.65.

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4
Заря
16
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Ворскла
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18:22
24
7
Александрия
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15:14
23
8
Верес
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16
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