Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть центральный матч тура чемпионата Англии

Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени. Список трансляций матча Манчестер Юнайтед – Арсенал в списке ниже
Где смотреть Манчестер Юнайтед – Арсенал
- Setanta Sports+ Украина
Впервые за много лет Арсенал располагается в турнирной таблице выше МЮ. "Канониры" идут на пятой строчке, имея в своем активе 23 очка.
МЮ отстает от Арсенала на пять очков и занимает 10-е место. При этом, "красные дьяволы" не могут выиграть в Премьер-лиге на протяжении трех матчей.
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|М
|Команда
|И
|В
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|-
|П
|О
|1.
|Челси
|14
|10
|3
|1
|33
|-
|6
|33
|2.
|Манчестер Сити
|14
|10
|2
|2
|29
|-
|8
|32
|3.
|Ливерпуль
|14
|9
|4
|1
|43
|-
|12
|31
|4.
|Вест Хэм
|14
|7
|3
|4
|25
|-
|17
|24
|5.
|Арсенал
|13
|7
|2
|4
|15
|-
|17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|14
|6
|3
|5
|12
|-
|12
|21
|7.
|Брайтон
|14
|4
|7
|3
|13
|-
|15
|19
|8.
|Лестер
|14
|5
|4
|5
|22
|-
|25
|19
|9.
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|11
|-
|17
|19
|10.
|Манчестер Юн
|13
|5
|3
|5
|21
|-
|22
|18
|11.
|Брентфорд
|13
|4
|4
|5
|17
|-
|17
|16
|12.
|Кристал П
|14
|3
|7
|4
|19
|-
|20
|16
|13.
|Астон Вилла
|14
|5
|1
|8
|19
|-
|23
|16
|14.
|Эвертон
|14
|4
|3
|7
|17
|-
|24
|15
|15.
|Лидс
|14
|3
|6
|5
|13
|-
|20
|15
|16.
|Саутгемптон
|14
|3
|6
|5
|13
|-
|20
|15
|17.
|Уотфорд
|14
|4
|1
|9
|19
|-
|26
|13
|18.
|Бернли
|13
|1
|7
|5
|14
|-
|20
|10
|19.
|Норвич
|14
|2
|4
|8
|8
|-
|28
|10
|20.
|Ньюкасл
|14
|0
|7
|7
|16
|-
|30
|7
Накануне МЮ определился с новым главным тренером – команду возглавил Ральф Рангник. Правда, пока он не может приступить к своим обязанностям из-за проблем с рабочей визой.
Так что на матч против Арсенала МЮ выведет исполняющий обязанности Майкл Каррик, а Рангник будет следить за матчем с трибуны.
Тем не менее, букмекеры считают именно МЮ фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Каррика-Рангника – 2.04, на ничью – 3.70, на победу Арсенала – 3.65.