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Не на того нарвався: боєць MMA відбив власний автомобіль у викрадача

Олександр Трикіша
14 серпня, 12:53
Боєць змішаних єдиноборств Джордан Вільямс ледь не став жертвою викрадача автомобіля. Грабіжник намагався заволодіти майном спортсмена, поки той був у магазині

Боєць UFC впіймав крадія власного автомобіля

Ймовірно, Вільямс не закрив машину, тому зловмисник легко потрапив всередину, але не встиг далеко від'їхати.

Боєць вискочив з магазина і відразу ж кинувся до автомобіля. Він відкрив двері і завдав злодієві кілька ударів, після чого той втік, забувши свою кепку.

Джордан Вільямс провів в MMA 14 боїв, в яких здобув дев'ять перемог. З 2020 року він представляє UFC, але вже встиг двічі програти.

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