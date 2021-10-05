Не замало? Усик оцінив перемогу над Джошуа за 10-бальною шкалою

Олександр Усик / Фото: Reuters
Попри перемогу над Ентоні Джошуа, в бою на лондонському стадіоні "Тоттенгем" ми побачили не ідеального Олександра Усика.
Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.
"Він відмінно виступив, але це точно не межа його можливостей. Тому що сам Усик оцінив свій виступ на 7 з 10, тобто йому ще є куди рости", – заявив Красюк у коментарі DAZN.
"Я бачив Усика в тренувальному таборі, протягом півроку всі соки з себе вичавлював, і те, що він зробив 25 вересня, це вже точно історичне досягнення, але є ще кілька гучних поєдинків, які приведуть нас до справжнього боксерського олімпу", – додав промоутер Усика.
Тим часом, на думку колишнього тренера Володимира Кличка Сергія Городничева, Джошуа навмисне програв Усику, щоб організувати з ним трилогію – з реваншем і навіть третім боєм. А, мовляв, поразка Ей-Джея в першому поєдинку покликана підігріти інтерес до його наступних боїв з українцем.
Читайте також:
- Ф'юрі назвав головну помилку Джошуа в бою з Усиком
- То чи здав Джошуа бій Усику? реакція Валуєва
- Усику і не снилося: оголошені гонорари Ф'юрі і Вайлдера
- Ф'юрі: "Мою битву з Усиком визнають такою, що не відбулася"
- Мало отримав! Росіянин знову заговорив про реванш із Усиком
- Це буде легкий вечір для Джошуа: тренер російського чемпіона знає, як побити Усика