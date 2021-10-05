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Не замало? Усик оцінив перемогу над Джошуа за 10-бальною шкалою

Олег Люлька
5 жовтня, 15:59
Судячи зі слів українського боксера, в переможному поєдинку з Ентоні Джошуа він реалізував усього лише 70 відсотків свого потенціалу

Олександр Усик / Фото: Reuters

Попри перемогу над Ентоні Джошуа, в бою на лондонському стадіоні "Тоттенгем" ми побачили не ідеального Олександра Усика.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

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"Він відмінно виступив, але це точно не межа його можливостей. Тому що сам Усик оцінив свій виступ на 7 з 10, тобто йому ще є куди рости", – заявив Красюк у коментарі DAZN.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Я бачив Усика в тренувальному таборі, протягом півроку всі соки з себе вичавлював, і те, що він зробив 25 вересня, це вже точно історичне досягнення, але є ще кілька гучних поєдинків, які приведуть нас до справжнього боксерського олімпу", – додав промоутер Усика.

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Тим часом, на думку колишнього тренера Володимира Кличка Сергія Городничева, Джошуа навмисне програв Усику, щоб організувати з ним трилогію – з реваншем і навіть третім боєм. А, мовляв, поразка Ей-Джея в першому поєдинку покликана підігріти інтерес до його наступних боїв з українцем.

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