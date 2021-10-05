Не маловато ли? Усик оценил победу над Джошуа по 10-балльной шкале

Александр Усик / Фото: Reuters

Несмотря на победу над Энтони Джошуа, в бою на лондонском стадионе "Тоттенхэм" мы увидели не идеального Александра Усика.

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк.

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"Он отлично выступил, но это точно не предел его возможностей. Потому что сам Усик оценил свое выступление на 7 из 10, то есть ему еще есть, куда расти", – заявил Красюк в комментарии DAZN.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Я видел Усика в тренировочном лагере, на протяжении полугода все соки из себя выжимал, и то, что он сделал 25 сентября, это уже точно историческое достижение, но есть еще несколько громких поединков, которые приведут нас к настоящему боксерскому олимпу", – добавил промоутер Усика.

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Между тем, по мнению бывшего тренера Владимира Кличко Сергея Городничева, Джошуа специально проиграл Усику, чтобы организовать с ним трилогию – с реваншем и даже третьим боем. А, дескать, поражение Эй-Джея в первом поединке призвано подогреть интерес к его последующим боям с украинцем.

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