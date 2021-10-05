Не маловато ли? Усик оценил победу над Джошуа по 10-балльной шкале

Александр Усик / Фото: Reuters
Несмотря на победу над Энтони Джошуа, в бою на лондонском стадионе "Тоттенхэм" мы увидели не идеального Александра Усика.
Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк.
"Он отлично выступил, но это точно не предел его возможностей. Потому что сам Усик оценил свое выступление на 7 из 10, то есть ему еще есть, куда расти", – заявил Красюк в комментарии DAZN.
"Я видел Усика в тренировочном лагере, на протяжении полугода все соки из себя выжимал, и то, что он сделал 25 сентября, это уже точно историческое достижение, но есть еще несколько громких поединков, которые приведут нас к настоящему боксерскому олимпу", – добавил промоутер Усика.
Между тем, по мнению бывшего тренера Владимира Кличко Сергея Городничева, Джошуа специально проиграл Усику, чтобы организовать с ним трилогию – с реваншем и даже третьим боем. А, дескать, поражение Эй-Джея в первом поединке призвано подогреть интерес к его последующим боям с украинцем.
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