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18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
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Не люблю українців, жебраки в душі: зізнання боксера Редкача з США

Олександр Трикіша
7 вересня, 16:52
Український боксер Іван Редкач, що проживає тривалий час в США, різко висловився про своїх співвітчизників. Образливе послання він залишив у соцмережах

Іван Редкач назвав українців жебраками / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Редкач відповідав на запитання підписників, і один із них звучав так: "Любиш Україну?"

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"Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", – відповів Редкач.

"Ванька, згоден з тобою повністю. Я взагалі родом з Криму. Живу в Україні довго. Приїхав зараз з Чехії, там останнім часом жив.

Я приїхав і як в паралельну реальність потрапив. Пі***ц повний. Чекаю вже не дочекаюся, коли дороблю документи і виїхати звідси. У будь-яку країну Європи", – знайшовся однодумець боксера в коментарях.

У відповідь Іван йому написав, що потрібно виходити із зони комфорту, адже зона комфорту – це в'язниця.

Кілька років тому боксер невдало пожартував про зміну громадянства. Редкач сфотографувався з мексиканським паспортом і сказав, що це його новий документ.

Під фото у Редкача стався діалог з іншим українським боксером Ісмаїлом Сіллахом:

  • Сіллах: зрадник
  • Редкач: чого саме
  • Сіллах: Батьківщини, жартую, братик
  • Редкач: Бро її вже немає, як і Криму

Пізніше боксер виправдався за свій жарт: "Це тренера паспорт, я сало на буріто не проміняю".

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