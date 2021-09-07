Не люблю українців, жебраки в душі: зізнання боксера Редкача з США

Іван Редкач назвав українців жебраками / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Редкач відповідав на запитання підписників, і один із них звучав так: "Любиш Україну?"

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"Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", – відповів Редкач.

"Ванька, згоден з тобою повністю. Я взагалі родом з Криму. Живу в Україні довго. Приїхав зараз з Чехії, там останнім часом жив. Я приїхав і як в паралельну реальність потрапив. Пі***ц повний. Чекаю вже не дочекаюся, коли дороблю документи і виїхати звідси. У будь-яку країну Європи", – знайшовся однодумець боксера в коментарях.

У відповідь Іван йому написав, що потрібно виходити із зони комфорту, адже зона комфорту – це в'язниця.

Кілька років тому боксер невдало пожартував про зміну громадянства. Редкач сфотографувався з мексиканським паспортом і сказав, що це його новий документ.

Під фото у Редкача стався діалог з іншим українським боксером Ісмаїлом Сіллахом:

Сіллах: зрадник

зрадник Редкач: чого саме

чого саме Сіллах: Батьківщини, жартую, братик

Батьківщини, жартую, братик Редкач: Бро її вже немає, як і Криму

Пізніше боксер виправдався за свій жарт: "Це тренера паспорт, я сало на буріто не проміняю".