8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Не люблю украинцев, нищие в душе: признание боксера Редкача из США

Александр Трикиша
7 сентября, 16:52
Украинский боксер Иван Редкач, проживающий долгое время в США, резко высказался о своих соотечественниках. Оскорбительное послание он оставил в соцсетях

Иван Редкач назвал украинцев нищими / Фото: Instagram

На своей странице в Instagram Редкач отвечал на вопросы подписчиков, и один из них звучал так: "Любишь Украину?"

Читайте также: В бане с мальчиком по вызову: хейтер Ломаченко опубликовал фото и обещает видео

"Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", – ответил Редкач.

"Ванька, согласен с тобой полностью. Я вообще родом из Крыма. Живу в Украине долго. Приехал сейчас из Чехии, там последнее время жил.

Я приехал и как в параллельную реальность попал. Пи***ц полный. Жду уже не дождусь, когда доделаю документы и уехать отсюда. В любую страну Европы", – нашелся единомышленник боксера в комментариях.

В ответ Иван ему написал, что нужно выходить из зоны комфорта, ведь зона комфорта – это тюрьма.

Несколько лет назад боксер неудачно пошутил о смене гражданства. Редкач сфотографировался с мексиканским паспортом и сказал, что это его новый документ.

Под фото у Редкача произошел диалог с другим украинским боксером Исмаилом Силлахом:

  • Силлах: предатель
  • Редкач: чего именно
  • Силлах: Батькившины, шучу, братец
  • Редкач: Бро ее уже нету, как и Крыма

Позже боксер оправдался за свою шутку: "Это тренера паспорт, я сало на буррито не променяю".

Реклама