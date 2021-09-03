У лазні з хлопчиком за викликом: хейтер Ломаченка опублікував фото і обіцяє відео

Іван Редкач після перепалок із Василем Ломаченком переключився на іншого українського боксера Максима Бурсака, виклавши в Мережу пікантний знімок і пообіцявши продовження

Редкач із Ломаченком і Бурсак у бані. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Найодіозніший український боксер Іван Редкач не раз скандалив із Василем Ломаченком, з яким навіть зчепився в церкві.

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Тепер же Редкач, що проживає в США, почав бомбити колишнього претендента на титул чемпіона світу Максима Бурсака.

Раніше Редкач заявив, ніби Бурсак образив його рідних під час переписки в соціальних мережах.

"П***ре, я тебе в рот в***у і маму твою, мерзотнику", – за словами Редкача, таке послання надійшло йому від Бурсака

Редкач зажадав від Бурсака вибачень і почав мстити, опублікувавши в Instagram фото з лазні, на якому, за словами Редкача, Бурсак відпочиває в компанії хлопчика за викликом.

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При цьому Редкач анонсує і продовження...

"Максе, привіт. Ти мене заблокував в соцмережах, але це нестрашно, ти побачиш це, – звернувся Редкач до Бурсака. – Я тебе перестану піарити з того ж дня, коли ти публічно вибачишся за свої висловлювання на адресу моєї сім'ї, моїх батьків. Якщо цього не станеться, я тебе зроблю популярнішим за Дзюбу в його найкращі часи. У мене дуже багато є компромату на тебе, хорошого відео. Нехай про тебе дізнаються з іншого боку "

"Максе, у тебе є 24 години, щоб вибачитися публічно. Якщо ти не вибачишся, ти будеш найкрутішим бійцем", – сказав Іван Редкач

В описі Редкач конкретизував:

"Максимко Бурсак, я обіцяю, і ти знаєш, що я зроблю! Відео дуже сильні – там, де ти був на свінгер-тусовці з Минаєвим, і чим це для вас закінчилося. Докладу скрін з суду, щоб ти повірив. Час пішов" .

Нагадаємо, свого часу футболіста Артема Дзюбу позбавили капітанської пов'язки в збірній РФ за скандальне відео, на якому той мастурбував на камеру.

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Що стосується реакції Максима Бурсака, то досі на висловлювання Редкача він відповідав так: "Нехай поки говорить".