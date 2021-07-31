Не вистачило зовсім трохи: українець прикро пролетів повз фінал Олімпіади-2020

Владислав Бухов не пробився в фінал Олімпіади / Фото: Reuters
У попередньому запливі напередодні 19-річний Бухов виграв свій заплив, а в загальному рейтингу показав п'ятий час, тому його шанси на вихід у фінал оцінювалися досить високо.
Але в півфінальному запливі українець став шостим в своєму запливі і 11-м – в загальному рейтингу півфіналу, чого не вистачило для потрапляння в медальний заплив.
Бухов проплив дистанцію за 21.83 і відстав від переможця на 0.41, а від кваліфікаційної зони його відділили і зовсім 0.05.
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.
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