Не хватило самой малости: украинец обидно пролетел мимо финала Олимпиады-2020

Украинский пловец Владислав Бухов не смог пробиться в финал соревнований по плаванию на 50 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио

Владислав Бухов не пробился в финал Олимпиады / Фото: Reuters

В предварительном заплыве накануне 19-летний Бухов выиграл свой заплыв, а в общем рейтинге показал пятое время, поэтому его шансы на выход в финал оценивались довольно высоко.

Но в полуфинальном заплыве украинец стал шестым в своем заплыве и 11-м – в общем рейтинге полуфинала, чего не хватило для попадания в медальный заплыв.

Бухов проплыл дистанцию за 21.83 и отстал от победителя на 0.41, а от квалификационной зоны его отделили и вовсе 0.05.

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Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.