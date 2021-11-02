Не Фонсека! Тоттенгем призначив нового тренера з шаленою зарплатою

Конте біля керма Тоттенгема / Фото: Офіційний сайт ФК "Тоттенгем"

Лондонський клуб уклав з італійцем контракт до літа 2023 з можливістю продовження.

Про це повідомляє офіційний сайт Тоттенгема.

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У Тоттенгемі колишній тренер Інтера, Челсі та Ювентуса замінив португальця Нуну Ешпіріту Санту, звільненого напередодні. У наступники Санту пророкували колишнього коуча Шахтаря Паулу Фонсеку, проте власники "шпор" віддали перевагу Конте.

За даними британських ЗМІ, італієць зароблятиме в Лондоні близько 15 мільйонів фунтів на рік – понад 17 млн євро.

Але турнірна ситуація у Конте – не цукор.

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Тоттенгем програв 5 з 7 останніх матчів АПЛ і в чемпіонаті Англії посідає дев'яту сходинку.

Дебют Конте біля керма "шпор" відбудеться 4 листопада – у домашньому матчі Ліги конференцій із Вітессом.

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Додамо, що з 2016 по 2018 рік Конте очолював інший лондонський клуб – Челсі, який привів до чемпіонства та виграшу Кубка Англії.