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Не Фонсека! Тоттенхэм назначил нового тренера с бешеной зарплатой

Олег Люлька
2 ноября, 15:02
Новым наставником "шпор" стал Антонио Конте, последним местом работы которого был миланский Интер

Конте у руля Тоттенхэма / Фото: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм"

Лондонский клуб заключил с итальянцем контракт до лета 2023 года с возможностью продления.

Об этом сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

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В Тоттенхэме бывший тренер Интера, Челси и Ювентуса сменил португальца Нуну Эшпириту Санту, уволенного накануне. В сменщики Санту прочили бывшего коуча Шахтера Паулу Фонсеку, однако владельцы "шпор" предпочли Конте.

По данным британских СМИ, итальянец будет зарабатывать в Лондоне порядка 15 миллионов фунтов в год – свыше 17 млн евро.

Но турнирная ситуация у Конте – не сахар.

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Тоттенхэм проиграл 5 из 7 последних матчей АПЛ и в чемпионате Англии занимает девятую строчку.

Дебют Конте у руля "шпор" состоится 4 ноября – в домашнем матче Лиги конференций с Витессом.

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Добавим, что с 2016 по 2018 год Конте возглавлял другой лондонский клуб – Челси, который привел к чемпионству и выигрышу Кубка Англии.

Антонио Конте / Фото: Reuters