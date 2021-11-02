Не Фонсека! Тоттенхэм назначил нового тренера с бешеной зарплатой

Конте у руля Тоттенхэма / Фото: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм"
Лондонский клуб заключил с итальянцем контракт до лета 2023 года с возможностью продления.
Об этом сообщает официальный сайт Тоттенхэма.
В Тоттенхэме бывший тренер Интера, Челси и Ювентуса сменил португальца Нуну Эшпириту Санту, уволенного накануне. В сменщики Санту прочили бывшего коуча Шахтера Паулу Фонсеку, однако владельцы "шпор" предпочли Конте.
По данным британских СМИ, итальянец будет зарабатывать в Лондоне порядка 15 миллионов фунтов в год – свыше 17 млн евро.
Но турнирная ситуация у Конте – не сахар.
Тоттенхэм проиграл 5 из 7 последних матчей АПЛ и в чемпионате Англии занимает девятую строчку.
Дебют Конте у руля "шпор" состоится 4 ноября – в домашнем матче Лиги конференций с Витессом.
Добавим, что с 2016 по 2018 год Конте возглавлял другой лондонский клуб – Челси, который привел к чемпионству и выигрышу Кубка Англии.