Не довіряють орді. Росіянам заборонили вивозити Кубок Стенлі до РФ

Кубок Стенлі / Фото: Reuters

Світ спорту поступово усувається від Росії та Білорусі. Усьому приклад – війна, яку фашистська армія РФ розв'язала проти нашої країни.

Російські клуби та збірні усуваються від різних турнірів, проте гравцям, як і раніше, можна виступати в іноземних лігах (у більшості – під нейтральним прапором). Один із таких турнірів – НХЛ, де грає чимало росіян.

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Нині прохід фінал турніру, у якому грають Тампа-Бей та Колорадо. У НХЛ є традиція, що кожен гравець команди-володаря Кубка Стенлі може привезти трофей до своєї рідної країни протягом літа.

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Проте цього року організатори зробили виняток. У НХЛ заявили, що заборонять вивіз Кубка Стенлі до Росії чи Білорусі. Пов'язано це саме із війною, яку обидві країни ведуть проти України.

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Зазначимо, що у складі Тампи виступає четверо росіян та один білорус, тоді як у Колорадо числиться двоє представників РФ. Перша гра між командами завершилася домашньою перемогою Евеланш в овертаймі (4:3).