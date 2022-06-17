Не доверяют орде. Россиянам запретили вывозить Кубок Стэнли в РФ

Кубок Стэнли / Фото: Reuters

Мир спорта постепенно отстраняется от России и Беларуси. Всему пример – война, которую фашистская армия РФ развязала против нашей страны.

Российские клубы и сборные отстраняются от разных турниров, однако игрокам по-прежнему можно выступать в иностранных лигах (большинству – под нейтральным флагом). Один из таких турниров – НХЛ, где играет немало россиян.

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Нынче проход финал турнира, в котором играют Тампа-Бэй и Колорадо. В НХЛ есть традиция, что каждый игрок команды-обладателя Кубка Стэнли может привезти трофей в свою родную страну в течение лета.

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Однако в этом году организаторы сделали исключение. В НХЛ заявили, что запретят вывоз Кубка Стэнли в Россию или Беларусь. Связано это именно с войной, которую обе страны ведут против Украины.

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Отметим, что в составе Тампы выступает четверо россиян и один белорус, тогда как в Колорадо числится двое представителей РФ. Первая игра между командами завершилась домашней победой Эвеланш в овертайме (4:3).