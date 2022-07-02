Не армія, а терористи. Топ-тренер України розповів, як ставиться до росіян

Юрій Вернидуб шокований звірствами росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із найкращих українських тренерів Юрій Вернидуб у перші дні війни повернувся до України і вступив до лав ЗСУ. В кінці червня спеціаліст очолив команду УПЛ Кривбас і тепер поєднуватиме службу в армії з футболом.

У недавньому інтерв'ю Юрій Вернідуб висловив своє ставлення до росіян. На думку українського фахівця, більшість російського народу підтримують війну проти України, а нормальних людей там залишилися одиниці.

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"Після того, що сталося з Кременчуком – це тероризм. Навіть не можу їх назвати армією. Інші терористи хоча б брали на себе відповідальність за те, що вони творили. Зараз читаєш, що пишуть росіяни… Що твориться у світі, як вони взагалі живуть? Скабеєви, Соловйови, Кисельови, Захарови, Лаврови... Як їм спиться, як вони прокидаються? Такі речі кажуть, що це справді хворі люди. Це навіть не люди, просто якась хвороба.

А про тих в інтернеті навіть не хочу говорити. Від верхівки й залежить – які вони, така й країна їхня. Я не хочу ображати, не можу знайти вираз на адресу цього російського народу. Мені до одного місця. Я розумію, що там є й нормальні. Але для мене там вже немає нікого нормального. Навіть мої родичі, які там – це вже ненормальні люди. Є двоюрідна сестра родом з України, виповнилося 18 й поїхала в Санкт-Петербург. Там вчилася, одружилася і живе до сьогодні. Людина дзвонить і говорить: "Вы не переживайте, ничего не делайте, мы вас придем защитим". Від кого захистите? Нащо ти мені телефонуєш і це говориш? Ти ж приїжджала кожного року і бачила, що ми жили нормально. До тебе ставилися нормально, будь-якою мовою розмовляй. Вони зробили цей конфлікт… Не можу зрозуміти, я людина доросла, звик аналізувати й думати про це все.

РФ вдарила трьома ракетами Х-22 по 9-поверхівці та двох базах відпочинку. Фото: ДСНС. Колаж: Сьогодні