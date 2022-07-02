Не армия, а террористы. Топ-тренер Украины рассказал, как относится к россиянам

Юрий Вернидуб шокирован зверствами россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших украинских тренеров Юрий Вернидуб в первые дни войны вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. В конце июня специалист возглавил команду УПЛ Кривбасс и теперь будет совмещать службу в армии с футболом.

В недавнем интервью Юрий Вернидуб высказал свое отношение к россиянам. По мнению украинского специалиста, большинство российского народа поддерживает войну против Украины, а нормальных людей там остались единицы.

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"После того, что произошло с Кременчугом – это терроризм. Даже не могу их назвать армией. Другие террористы хотя бы брали на себя ответственность за то, что они творили. Сейчас читаешь, что пишут россияне… Что творится в мире, как они вообще живут? Скабеевы, Соловьевы, Киселевы, Захаровы, Лавровы… Как им спится, как они просыпаются? Такие вещи говорят, что это действительно больные люди. Это даже не люди, просто какая-то болезнь.

А о тех в Интернете даже не хочу говорить. От верхушки и зависит – какие они, такая и их страна. Я не хочу обижать, не могу найти выражение в адрес этого русского народа. Мне в одно место. Я понимаю, что там есть и нормальные. Но для меня там уже нет нормального никого. Даже мои родственники, которые там – это ненормальные люди. Есть двоюродная сестра родом из Украины, исполнилось 18 и уехала в Санкт-Петербург. Там училась, женилась и живет по сей день. Человек звонит и говорит: "Вы не переживайте, ничего не делайте, мы вас придем защитим". От кого защитите? Зачем ты мне звонишь по телефону и это говоришь? Ты ведь приезжала каждый год и видела, что мы жили нормально. К тебе относились нормально, на любом языке разговаривай. Они сделали этот конфликт… Не могу понять, я человек взрослый, привык анализировать и думать об этом.

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