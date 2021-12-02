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Верес --
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Інгулець --
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Десна --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Ліверпуль --
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Янг Бойз --
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Аталанта --
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Названо команду, яку Шевченко першою обіграє в Італії

Андрій Трофімов
2 грудня, 19:21
Відомий український тренер В'ячеслав Грозний оцінив роботу Андрія Шевченка у Дженоа та спрогнозував, коли він здобуде першу перемогу в Серії А

Грозний вважає успішним початок роботи Шевченка в Дженоа

У трьох матчах під керівництвом Шевченка клуб із Генуї не забив жодного гола, програвши Ромі – 0:2, зігравши внічию з Удінезе – 0:0 та поступившись Мілану – 0:3. Команда перебуває у зоні вильоту.

"Робота у збірній та клубі – різні професії, – вважає Грозний. – У першому випадку тренеру готують гравців у клубах: Зінченко у Гвардіоли тренується, Маліновський – у Гасперіні, Яремчук зараз – у Бенфіці... Завдання тренера збірної – відновити їх психологічно, мотивувати, придумати тактику. Більшість гравців – лідери клубів".

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Андрій Шевченко проведе другий матч на чолі Дженоа / Фото: genoacfc.it

"У клубі працюєш із гравцями, які на контракті. Мені здається правильним, що Шевченко не прийняв одразу велику команду. Я боявся, що він спіткнеться. Пірло прийняв одразу Ювентус, зараз серйозно не розглядається. Ми пам'ятаємо досвід Зеєдорфа, досвід Гаттузо. Неправильно, коли гравцю, хай навіть хорошому, одразу дають топовий клуб.

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Зрозуміло, що сьогодні у Дженоа немає футболістів, здатних вивести його до провідних клубів Італії. В цьому полягає мета нових господарів. Але у міжсезоння команда посилиться. Повернуться до ладу травмовані – той же Крішіто. І тоді розпочнеться боротьба. Щоправда, за виживання. На більше Дженоа цього сезону не здатна. Вважаю, що команда у трьох матчах під керівництвом Шевченка набрала більше очок, ніж від неї очікували. Шевченко ж не чарівник.

Він багато програватиме. Зараз вони їдуть до Турина – там теж, напевно, програють. От у Сампдорії через тур можуть виграти", – цитує Грозного РБ Спорт.

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: genoacfc.it