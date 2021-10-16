16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 41’
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Динамо 1
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
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Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
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Динамо --
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Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
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Назвали винуватця поразки Джошуа: це не Усик

Олег Люлька
16 жовтня, 17:03
На думку колишнього чемпіона світу американця Тімоті Бредлі, в поразці Ентоні Джошуа від Олександра Усика винен Енді Руїс

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Витоки сенсаційної поразки Ентоні Джошуа від Олександра Усика варто шукати в 2019 році, коли Ей-Джей несподівано був нокаутований Енді Руїсом.

Про це заявив колишній чемпіон світу американець Тімоті Бредлі, який є прототипом кіногероя Адоніса Крида.

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"Гадаю, що той бій з Енді Руїсом, коли Джошуа програв нокаутом, зруйнував впевненість Ентоні. У протистоянні з Усиком він боявся пропустити удар. Джошуа не бив, бо боявся пропустити у відповідь. Усик – дрібніший хлопець, він може різко вдарити, але Джошуа потрібно діяти з позиції більшого бійця. Складалося враження, що він великий хлопець з ментальністю маленького", – наводить слова Тімоті Бредлі Fightnews.

/ Фото: AFP

"Джошуа потрібно змінити це. Вважаю, єдиний спосіб зробити це – поговорити з самим собою. Джошуа має сказати собі: "Гей, як ти хочеш, щоб тебе запам'ятали? Ти хочеш, щоб остання думка людей про тебе була ось така?" Я ж теж так вважаю: "У тебе більше немає інстинкту вбивці, бро. Ти більше цього не хочеш. Де той хлопець, який бився з Кличком? Де він?" Якщо Джошуа поверне його, то переможе такого бійця, як Усик".

Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

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"Здається, що проти Усика Джошуа почав діяти згідно з планом на бій, але потім це перестало працювати. І він подумав: "Програти – це нормально, все гаразд. У мене є опція реваншу, ще один вечір", – додав Тімоті Бредлі каналу FightHype.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Нагадаємо, реванш Олександра і Ентоні має відбутися до 25 квітня 2022 року. Уже відомо, що гонорари Усика і Джошуа будуть розділені 50 на 50.

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