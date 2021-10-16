Назван виновник поражения Джошуа: это не Усик

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Истоки сенсационного поражения Энтони Джошуа от Александра Усика стоит искать в 2019 году, когда Эй-Джей неожиданно был нокаутирован Энди Руисом.

Об этом заявил бывший чемпион мира американец Тимоти Брэдли, являющийся прототипом киногероя Адониса Крида.

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"Я думаю, что тот бой с Энди Руисом, когда Джошуа проиграл нокаутом, разрушил уверенность Энтони. В противостоянии с Усиком он боялся пропустить удар. Джошуа не бил, потому что боялся пропустить в ответ. Усик – более мелкий парень, он может резко ударить, но Джошуа нужно действовать с позиции более крупного бойца. Складывалось впечатление, что он большой парень с ментальностью маленького", – приводит слова Тимоти Брэдли Fightnews.

Энди Руис победил Энтони Джошуа / Фото: AFP

"Джошуа нужно изменить это. Я думаю, единственный способ сделать это – поговорить с самим собой. Джошуа должен сказать себе: "Эй, как ты хочешь, чтобы тебя запомнили? Ты хочешь, чтобы последняя мысль людей о тебе была вот такой?" Я ведь тоже думаю об этом так: "У тебя больше нет инстинкта убийцы, бро. Ты больше этого не хочешь. Где тот парень, который дрался с Кличко? Где он?" Если Джошуа вернет его, то победит такого бойца, как Усик".

Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: AFP

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"Кажется, что против Усика Джошуа начал действовать согласно плану на бой, но затем это перестало работать. И он подумал: "Проиграть – это нормально, все в порядке. У меня есть опция реванша, еще один вечер", – добавил Тимоти Брэдли каналу FightHype.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, реванш Александра и Энтони должен состояться до 25 апреля 2022 года. Уже известно, что гонорары Усика и Джошуа будут разделены 50 на 50.