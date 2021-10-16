16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 7’
Львов 0
Динамо 0
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
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Интер --
Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Назван виновник поражения Джошуа: это не Усик

Олег Люлька
16 октября, 17:03
По мнению бывшего чемпиона мира американца Тимоти Брэдли, в поражении Энтони Джошуа от Александра Усика виноват Энди Руис

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Истоки сенсационного поражения Энтони Джошуа от Александра Усика стоит искать в 2019 году, когда Эй-Джей неожиданно был нокаутирован Энди Руисом.

Об этом заявил бывший чемпион мира американец Тимоти Брэдли, являющийся прототипом киногероя Адониса Крида.

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"Я думаю, что тот бой с Энди Руисом, когда Джошуа проиграл нокаутом, разрушил уверенность Энтони. В противостоянии с Усиком он боялся пропустить удар. Джошуа не бил, потому что боялся пропустить в ответ. Усик – более мелкий парень, он может резко ударить, но Джошуа нужно действовать с позиции более крупного бойца. Складывалось впечатление, что он большой парень с ментальностью маленького", – приводит слова Тимоти Брэдли Fightnews.

Энди Руис победил Энтони Джошуа / Фото: AFP

"Джошуа нужно изменить это. Я думаю, единственный способ сделать это – поговорить с самим собой. Джошуа должен сказать себе: "Эй, как ты хочешь, чтобы тебя запомнили? Ты хочешь, чтобы последняя мысль людей о тебе была вот такой?" Я ведь тоже думаю об этом так: "У тебя больше нет инстинкта убийцы, бро. Ты больше этого не хочешь. Где тот парень, который дрался с Кличко? Где он?" Если Джошуа вернет его, то победит такого бойца, как Усик".

Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: AFP

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"Кажется, что против Усика Джошуа начал действовать согласно плану на бой, но затем это перестало работать. И он подумал: "Проиграть – это нормально, все в порядке. У меня есть опция реванша, еще один вечер", – добавил Тимоти Брэдли каналу FightHype.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, реванш Александра и Энтони должен состояться до 25 апреля 2022 года. Уже известно, что гонорары Усика и Джошуа будут разделены 50 на 50.

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