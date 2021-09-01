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Казахстан 2
Україна 2
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Хорватія 0
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Призначили дитячого тренера: на невдачу Петракова відреагували в Росії

Олександр Трикіша
1 вересня, 22:06
Збірна України не змогла здобути перемогу в дебютному матчі Олександра Петракова. Підніжку нашій команді поставив скромний Казахстан

Гру збірної України прокоментував Олексій Андронов / Фото: REUTERS

Результат матчу в Нур-Султані прокоментував відомий російський коментатор Олексій Андронов. Відео голів та огляд матчу Казахстан Україна є на нашому сайті.

"Призначаючи "дитячого" тренера, Україна, мабуть, розуміла, чого вона хоче. Якщо ця історія про молодь в збірній – то ok. Рано чи пізно – команду доведеться оновлювати.

Але ця історія точно не про результат. Казахстан обігрують Литва і Албанія, Білорусь і Македонія. Але не Україна", – написав Андронов у себе в Telegram.

Після чотирьох турів Україна набрала чотири очки і вже відстає від Франції на три бали, так у французів ще матч в запасі є.

"Тепер за втраченими очками команда на 5-му місці з 5 можливих. З Ярмоленком, Зінченком, Маліновським і Яремчуком. Катар? Ну який Катар, камон.

Тепер зрозуміло, що Маркевич (досвід) або Грозний (досвід і знання Казахстану) – були б краще. Раз вже Реброва взяти не вийшло", – вважає коментатор.

Огляд матчу Казахстан – Україна:

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