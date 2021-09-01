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Назначили детского тренера: на неудачу Петракова отреагировали в России

Александр Трикиша
1 сентября, 22:06
Сборная Украины не смогла одержать победу в дебютном матче Александра Петракова. Подножку нашей команде поставил скромный Казахстан

Игру сборной Украины прокомментировал Алексей Андронов / Фото: REUTERS

Результат матча в Нур-Султане прокомментировал известный российский комментатор Алексей Андронов. Видео голов и обзор матча Казахстан Украина есть на нашем сайте.

"Назначая "детского" тренера, Украина, должно быть, понимала, чего она хочет. Если эта история про молодежь в сборной – то ok. Рано или поздно – команду придется обновлять.

Но эта история точно не про результат. Казахстан обыгрывают Литва и Албания, Беларусь и Македония. Но не Украина", – написал Андронов у себя в Telegram.

После четырех туров Украина набрала четыре очка и уже отстает от Франции на три балла, так у французов еще матч в запасе есть.

"Теперь по потерянным очкам команда на 5-м месте из пяти возможных. С Ярмоленко, Зинченко, Малиновским и Яремчуком. Катар? Ну какой Катар, камон.

Теперь понятно, что Маркевич (опыт) или Грозный (опыт и знание Казахстана) – были бы лучше. Раз уж Реброва взять не вышло", – считает комментатор.

Обзор матча Казахстан – Украина:

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