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Назад до Севільї: Коноплянка офіційно знайшов нову команду

Олександр Трикіша
11 лютого, 19:12
Український півзахисник Євген Коноплянка офіційно став гравцем польської Краковії. 32-річний український вінгер підписав шестимісячний контракт із можливістю продовження на один рік

Коноплянка перейшов у Краковію. Фото: cracovia.pl

Попереднім клубом Коноплянки був донецький Шахтар. Але з приходом у команду Роберто Де Дзербі українець виявився зайвим. Його навіть не взяли на зимові збори.

Цікаво, що кольори Краковії червоно-білі, такі ж, як були у Коноплянки в Севільї. У них навіть футболки схожі – смугасті. Тож як мінімум до екіпірування Коно має звикнути дуже швидко.

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Коноплянка ніби повернувся до Севільї. Фото: AFP/cracovia.pl

Агенти Євгена вели переговори з австрійським ЛАСКом, але варіант зірвався в останній момент. Також говорили про інтерес із Туреччини та Дніпра-1.

Коноплянка підтримував форму самостійно, катаючись верхи на іншому чоловікові – це так Женя веселився під час тренування.

Коноплянка підтримує форму самостійно / Фото: Instagram

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У Краковії Коноплянка виступатиме під 80-м номером. Дебютувати у складі нової команди українець зможе 19 лютого, коли Краковія зустрінеться із Ягеллонією.

А сьогодні він із трибуни зможе спостерігати за поєдинком із Лехією в рамках національного чемпіонату. До речі, у турнірній таблиці польської Прем'єр-ліги Краковія йде на дев'ятому місці.

Євген Коноплянка:

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  • за час професійної кар'єри виступав за Дніпро, Севілью (Іспанія), Шальке (Німеччина) та Шахтар;
  • за збірну України зіграв 86 матчів та забив 21 гол;
  • футболіст року в Україні у 2010, 2012 та 2013 роках.
  • переможець Ліги Європи (2016), фіналіст Ліги Європи (2015), срібний призер чемпіонату Німеччини (2018), чемпіон України (2020)