Назад до Севільї: Коноплянка офіційно знайшов нову команду

Коноплянка перейшов у Краковію. Фото: cracovia.pl

Попереднім клубом Коноплянки був донецький Шахтар. Але з приходом у команду Роберто Де Дзербі українець виявився зайвим. Його навіть не взяли на зимові збори.

Цікаво, що кольори Краковії червоно-білі, такі ж, як були у Коноплянки в Севільї. У них навіть футболки схожі – смугасті. Тож як мінімум до екіпірування Коно має звикнути дуже швидко.

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Коноплянка ніби повернувся до Севільї. Фото: AFP/cracovia.pl

Агенти Євгена вели переговори з австрійським ЛАСКом, але варіант зірвався в останній момент. Також говорили про інтерес із Туреччини та Дніпра-1.

Коноплянка підтримував форму самостійно, катаючись верхи на іншому чоловікові – це так Женя веселився під час тренування.

Коноплянка підтримує форму самостійно / Фото: Instagram

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У Краковії Коноплянка виступатиме під 80-м номером. Дебютувати у складі нової команди українець зможе 19 лютого, коли Краковія зустрінеться із Ягеллонією.

А сьогодні він із трибуни зможе спостерігати за поєдинком із Лехією в рамках національного чемпіонату. До речі, у турнірній таблиці польської Прем'єр-ліги Краковія йде на дев'ятому місці.

Євген Коноплянка:

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