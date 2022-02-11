Назад до Севільї: Коноплянка офіційно знайшов нову команду

Коноплянка перейшов у Краковію. Фото: cracovia.pl
Попереднім клубом Коноплянки був донецький Шахтар. Але з приходом у команду Роберто Де Дзербі українець виявився зайвим. Його навіть не взяли на зимові збори.
Цікаво, що кольори Краковії червоно-білі, такі ж, як були у Коноплянки в Севільї. У них навіть футболки схожі – смугасті. Тож як мінімум до екіпірування Коно має звикнути дуже швидко.
Агенти Євгена вели переговори з австрійським ЛАСКом, але варіант зірвався в останній момент. Також говорили про інтерес із Туреччини та Дніпра-1.
Коноплянка підтримував форму самостійно, катаючись верхи на іншому чоловікові – це так Женя веселився під час тренування.
У Краковії Коноплянка виступатиме під 80-м номером. Дебютувати у складі нової команди українець зможе 19 лютого, коли Краковія зустрінеться із Ягеллонією.
А сьогодні він із трибуни зможе спостерігати за поєдинком із Лехією в рамках національного чемпіонату. До речі, у турнірній таблиці польської Прем'єр-ліги Краковія йде на дев'ятому місці.
Євген Коноплянка:
- за час професійної кар'єри виступав за Дніпро, Севілью (Іспанія), Шальке (Німеччина) та Шахтар;
- за збірну України зіграв 86 матчів та забив 21 гол;
- футболіст року в Україні у 2010, 2012 та 2013 роках.
- переможець Ліги Європи (2016), фіналіст Ліги Європи (2015), срібний призер чемпіонату Німеччини (2018), чемпіон України (2020)