Назад в Севилью: Коноплянка официально нашел новую команду

Коноплянка перешел в Краковию. Фото: cracovia.pl
Предыдущим клубом Коноплянка был донецкий Шахтер. Но с приходом в команду Роберто Де Дзерби украинец оказался лишним. Его даже не взяли на зимние сборы.
Интересно, что цвета Краковии красно-белые, такие же, как были у Коноплянки в Севилье. У них даже футболки похожие – полосате. Так что как минимум к экипировке Коно должен привыкнуть очень быстро.
Агенты Евгения вели переговоры с австрийским ЛАСКом, но вариант сорвался в последний момент. Также поговаривали об интересе из Турции и Днепра-1.
Коноплянка поддерживал форму самостоятельно, катаясь верхом на другом мужчине – это так Женя веселился во время тренировки.
В Краковии Коноплянка будет выступать под 80-м номером. Дебютировать в составе новой команды украинец сможет 19 февраля, когда Краковия встретится с Ягеллонией.
А сегодня он с трибуны сможет наблюдать за поединком с Лехией в рамках национального чемпионата. Кстати, в турнирной таблице польской Премьер-лиги Краковия идет на девятом месте.
Евгений Коноплянка:
- за время профессиональной карьеры выступал за Днепр, Севилью (Испания), Шальке (Германия) и Шахтер;
- за сборную Украины сыграл 86 матчей и забил 21 гол;
- футболист года в Украине в 2010, 2012 и 2013 годах.
- победитель Лиги Европы (2016), финалист Лиги Европы (2015), серебряный призер чемпионата Германии (2018), чемпион Украины (2020)