28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
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Назад у минуле. Кличко розповів про машину часу, в яку потрапила Росія

Сергій Шаховець
25 травня, 11:25
Військова авантюра Росії проти України створить багато проблем для країни 404, відкинувши її на узбіччя історії

Війна відкине Росію на 50 років в минуле / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний боксер Володимир Кличко взяв участь у Всесвітньому економічний форум у Давосі, на якому нагадав світовій громадськості про війну в Україні

Ексчемпіон світу з боксу впевнений, що божевільними діями росіяни самі заганяють себе у глухий кут. Ізоляція та санкції відкинуть Росію назад у минуле.

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"Росія повинна зрозуміти, що війна, яку вони розпочали, не просто безглузда, але справді їм шкодить: Росія увійшла до машини часу, яка катапультує їх на 50 років у минуле.

Світ ізолює Росію. Це завдасть їм величезної шкоди", – написав Кличко у Instagram.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко стане організатором благодійного матчу у Гамбурзі серед відомих німецьких гравців. Захід буде організований у рамках Пакту заради солідарності та майбутнього між Києвом та Гамбургом.