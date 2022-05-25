Назад в прошлое. Кличко рассказал о машине времени, в которую попала Россия

Война отбросит Россию на 50 лет назад / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный боксер Владимир Кличко принял участие на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на котором напомнил мировой общественности о войне в Украине.

Экс-чемпион мира по боксу уверен, что безумными действиями россияне сами загоняют себя в угол. Изоляция и санкции отбросят Россию назад в прошлое.

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"Россия должна понять, что война, которую они начали, не просто бессмысленна, но действительно им вредит: Россия вошла в машину времени, которая катапультирует их на 50 лет назад. Мир изолирует Россию. Это нанесет им огромный ущерб", – написал Кличко в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко станет организатором благотворительного матча в Гамбурге среди известных немецких игроков. Мероприятие будет организовано в рамках Пакта ради солидарности и будущего между Киевом и Гамбургом.