Кличко соберет звезд немецкого футбола ради помощи Украине

В условиях отсутствия футбола наши гранды Динамо и Шахтер отправились в благотворительные туры для сбора средств в помощь Украине. Помогают нашей стране и другие европейские спортсмены.
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Так, 28 мая в Гамбурге пройдет благотворительный поединок в поддержку Украины под патронатом экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Соперниками станут звезды Гамбурга и звезды Немецкого футбольного союза. Свое участие уже подтвердили:
- Марсель Янсен
- Петр Троховски
- Йорг Альберц
- Кристиан Ран
- Томас Гравесен
- Стиг Тефтинг
- Гаральд Шпорль
- Бастиан Рейнхардт
- Томас Хельмер
- Патрик Овомойела
- Кристиан Треш
- Патрик Хельмес
- Навина Омилад
- Конни Полерс
- Мириам Шайб
- Дженнифер Майер
- Урсула Холл
Также на встречу приглашены повар Тим Мельцер, эксперт НФЛ Патрик Эсуме, актер Костя Ульманн и актриса Нова Майерхенрих. Первый тайм будет судить немец Патрик Итрих, а второй – украинец Денис Шурман.
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Мероприятие будет организовано в рамках Пакта ради солидарности и будущего между Киевом и Гамбургом. На встрече разыграют футболку Ливерпуля с автографом Юргена Клоппа, а также урок профессионального танца, поездку в замок и компакт-диски артиста Яреда Дибаба.