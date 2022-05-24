Кличко соберет звезд немецкого футбола ради помощи Украине

Украинский легендарный боксер станет организатором благотворительного матча в Гамбурге среди известных немецких игроков

Владимир Кличко в вышиванке

В условиях отсутствия футбола наши гранды Динамо и Шахтер отправились в благотворительные туры для сбора средств в помощь Украине. Помогают нашей стране и другие европейские спортсмены.

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Так, 28 мая в Гамбурге пройдет благотворительный поединок в поддержку Украины под патронатом экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Соперниками станут звезды Гамбурга и звезды Немецкого футбольного союза. Свое участие уже подтвердили:

Марсель Янсен

Петр Троховски

Йорг Альберц

Кристиан Ран

Томас Гравесен

Стиг Тефтинг

Гаральд Шпорль

Бастиан Рейнхардт

Томас Хельмер

Патрик Овомойела

Кристиан Треш

Патрик Хельмес

Навина Омилад

Конни Полерс

Мириам Шайб

Дженнифер Майер

Урсула Холл

Также на встречу приглашены повар Тим Мельцер, эксперт НФЛ Патрик Эсуме, актер Костя Ульманн и актриса Нова Майерхенрих. Первый тайм будет судить немец Патрик Итрих, а второй – украинец Денис Шурман.

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Мероприятие будет организовано в рамках Пакта ради солидарности и будущего между Киевом и Гамбургом. На встрече разыграют футболку Ливерпуля с автографом Юргена Клоппа, а также урок профессионального танца, поездку в замок и компакт-диски артиста Яреда Дибаба.