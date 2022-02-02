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Спадкоємець Шевченка. Супряга отримав ігровий номер у Сампдорії

Сергій Шаховець
2 лютого, 16:39
Український форвард Владислав Супряга має намір підкорити Серію А, як це зробив свого часу легендарний Андрій Шевченко

Владислав Супряга виступатиме в Сампдорії під 7-м номером / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

30 січня Владислав Супряга перейшов до Сампдорії, де на правах оренди виступатиме до кінця сезону Українець має намір повторити успіх у чемпіонаті Італії свого земляка Андрія Шевченка.

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Для цього переможець молодіжного ЧС-2019 підібрав відповідний ігровий номер. У генуезькому клубі Супряга виступатиме під 7-ою, як у легенди Мілана Шевченка.

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Зазначимо, що дебют Супряги у складі "блучерк'яті" може відбутися вже найближчої неділі – 6 лютого. Цього дня Сампдорія зустрінеться із командою Сассуоло, яка йде на 11-му місці у чемпіонаті Італії.

На даний момент Сампдорія займає 16-е місце у турнірній таблиці Серії A, набравши 20 очок у 23 матчах. Від зони вильоту команду Супряги відділяє лише 3 бали.