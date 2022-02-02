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Наследник Шевченко. Супряга получил игровой номер в Сампдории

Сергей Шаховец
2 февраля, 16:39
Украинский форвард Владислав Супряга намерен покорить Серию А, как это сделал в свое время легендарный Андрей Шевченко

Владислав Супряга будет выступать в Сампдории под 7-м номером / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

30 января Владислав Супряга перешел в Сампдорию, где на правах аренды будет выступать до конца сезона. Украинец намерен повторить успех в чемпионате Италии своего земляка Андрея Шевченко.

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Для этого победитель молодежного ЧМ-2019 подобрал соответствующий игровой номер. В генуэзском клубе Супряга будет выступать под 7-кой, как у легенды Милана Шевченко.

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Отметим, что дебют Супряги в составе "блучеркьяти" может состоятся уже в ближайшее воскресенье – 6 февраля. В этот день Сампдория встретится с командой Сассуоло, которая идет на 11-м месте в чемпионате Италии.

На данный момент Сампдория занимает 16-е место в турнирной таблице Серии A, набрав 20 очков в 23 матчах. От зоны вылета команду Супряги отделяет всего 3 балла.