Луческу звал Буффона в Украину! Невероятное признание легендарного вратаря

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вспомнил свой разговор с тренером Шахтера и лестно отозвался об донецкой команде

Луческу вел переговоры с Буффоном / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира-2006 и серебряный призер Евро-2012 Джанлуиджи Буффон мог оказаться в Украине. Об этом признался сам футболист.

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Дело было где-то в 2015 году. С Буффоном общался тогдашний тренер Шахтера Мирча Луческу.

"Мы говорили с Луческу и этот опыт мне казался привлекательным. Шахтер – это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь как в первом раунде, так и дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде. В лучшей команде я уже играл. Это был Ювентус в 2005 году. Мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что, если я туда попаду, мы сможем немалого добиться", – сказал Буффон в интервью YouTube-каналу Nobel.