13 травня 19:00
Флора --
Динамо --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Знайшли згорілим у багажнику. У Мексиці загинув футболіст

Олексій Андрейцев
13 травня, 10:34
Антоніо Салазар раніше виступав за молодіжну збірну Мексики. За попередніми даними футболіста вбили та спалили

Скоріше за все, Салазара вбили / Фото: Колаж: Сьогодні

33-річного Антоніо Салазара знайдено мертвим у багажнику автомобіля поблизу мексиканського міста Тонала. Тіло обгоріло настільки, що поліцейським знадобилося кілька днів, щоб ідентифікувати загиблого.

Читайте також: Фашисти під Києвом убили футбольного тренера

Реклама

Поліція розслідує обставини загибелі колишнього гравця молодіжної збірної Мексики. За попередніми даними, Салазара вбили, після чого підпалили авто, повідомляє Daily Mail.

Реклама

Минулого місяця біля Мотижина було знайдено тіло 25-річного Олександра Сухенка. Колишнього футболіста клубу Чайка, котрий виступав у Другій лізі чемпіонату України.

Футболіста було вбито російськими окупантами разом із батьками. Їхні тіла знайшли в братській могилі.