Нашли сгоревшим в багажнике. В Мексике погиб футболист

Вероятней всего, Салазара убили / Фото: Коллаж: Сегодня

33-летний Антонио Салазар найден мертвым в багажнике автомобиля вблизи мексиканского города Тонала. Тело обгорело настолько, что полицейским понадобилось несколько дней, чтобы идентифицировать погибшего.

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Полиция расследует обстоятельства смерти бывшего игрока молодежной сборной Мексики. По предварительным данным, Салазара убили, после чего подожгли авто, сообщает Daily Mail.

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В прошлом месяце возле Мотыжина было найдено тело 25-летнего Александра Сухенко. Бывшего футболиста клуба Чайка, который выступал во Второй лиге чемпионата Украины.

Футболист был убит российскими оккупантами вместе с родителями. Их тела нашли в братской могиле.