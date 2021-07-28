Наших лучників в Токіо не залишилося: Марченко вибила чемпіонку світу і дала бій ще одній

Українські лучники завершили виступи на Олімпійських іграх в Токіо. Наша країна була представлена в індивідуалці трьома спортсменами, але всі вони вилетіли в один день

Вероніка Марченко дала бій чемпіонкам світу / Фото: Reuters

Першим Олімпіаду покинув Олексій Гунбін, який програв представнику Індії Тарундіпу Раї, хоча по ходу матчу вів у рахунку.

Потім на стрільбище вийшли дівчата. Анастасія Павлова дала бій Дженніфер Мучіно-Фернандес, але в підсумку поступилася 4:6.

А ось Вероніка Марченко в 1/32 фіналу зуміла створити сенсацію. Українка обіграла дворазову чемпіонку світу та бронзову призерку Олімпіади-2016 Лей Цяньін з Тайбея.

При цьому, українка програла два перші сети, але потім зуміла переломити хід поєдинку і видати три десятки в вирішальний момент.

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Однак в 1/16 фіналу жереб підкинув Вероніці ще більш грізну суперницю – триразову чемпіонку світу і чемпіонку Токіо-2020 в командному змаганні Кан Чхе Ен з Кореї.

Кореянка відразу захопила ініціативу і дала слабину лише в третьому сеті, але в наступному все розставила по своїх місцях.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо ви можете знайти в нашому спеціальному матеріалі.

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