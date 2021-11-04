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Наші шанси на євровесну і хто найкращий футболіст зараз: легенда Динамо підбив підсумки ЛЧ

Любомир Луканюк
4 листопада, 06:29
Олегу Блохіну сподобався перший тайм Динамо у грі з Барселоною та те, як Шахтар пресингував Реал

Блохін підбив підсумки ЛЧ

Легендарний форвард Динамо та колишній тренер збірної України Олег Блохін підбив підсумки четвертого туру Ліги чемпіонів, у якому українські гранди поступилися іспанським.

"Сподобався перший тайм від Динамо. Хлопці справді показали гарний рівень, але, на жаль, футбол є футбол.

Іноді перемикав канал для перегляду матчу Аталанта – МЮ. Було б цікаво побачити черговий гол Малиновського з-за меж штрафного майданчика, але, на жаль, ми так і не побачили українця на полі.

Неможливо не відзначити чудову форму Кріштіану Роналду.

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Переглянувши огляд матчу Баварія – Бенфіка, переконався, що Роберт Левандовський – найкращий футболіст прямо зараз.

Шахтар зумів перервати безгольову серію матчів у цій Лізі, але рівень гравців і рух королівського клубу в позиційній атаці були кращими, ніж у "гірників".

Хочу зауважити, що "Шахтар" також непогано пресингував королівський клуб.

На жаль, українські клуби знову не змогли взяти очки у своїх матчах із іспанськими топ-клубами. Шансів на європейську весну залишається менше, але підтримувати гравців потрібно до кінця.

Вже дуже скоро на нас чекають матчі національних збірних. Нам дуже важливо правильно відновитися та підійти до фіналу з Боснією та Герцеговиною", – написав Блохін у Instagram.