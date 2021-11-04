Наши шансы на евровесну и кто лучший футболист сейчас: легенда Динамо подвел итоги ЛЧ

Легендарный форвард Динамо и бывший тренер сборной Украины Олег Блохин подвел итоги четвертого тура Лиги чемпионов, в котором украинские гранды уступили испанским.

Иногда переключал канал для просмотра матча Аталанта – МЮ. Было бы интересно увидеть очередной гол Малиновского из-за пределов штрафной, но, увы, мы так и не увидели украинца на поле.

"Понравился первый тайм от Динамо. Парни действительно показали хороший уровень, но, увы, футбол есть футбол.

Шахтер сумел прервать безголевую серию матчей в этой Лиге, но уровень игроков и движение королевского клуба в позиционной атаке, были лучше, чем у "горняков".

Хочу заметить, что Шахтер также неплохо прессинговал королевский клуб.

К сожалению, украинские клубы вновь не смогли взять очки в своих матчах с испанскими топ-клубами. Шансов на европейскую весну остается все меньше, но поддерживать игроков нужно до конца.

Уже очень скоро нас ждут матчи национальных сборных. Нам очень важно правильно восстановиться и подойти к финалу с Боснией и Герцеговиной", – написал Блохин в Instagram.