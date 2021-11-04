Наши шансы на евровесну и кто лучший футболист сейчас: легенда Динамо подвел итоги ЛЧ

Блохин подвел итоги ЛЧ
Легендарный форвард Динамо и бывший тренер сборной Украины Олег Блохин подвел итоги четвертого тура Лиги чемпионов, в котором украинские гранды уступили испанским.
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"Понравился первый тайм от Динамо. Парни действительно показали хороший уровень, но, увы, футбол есть футбол.
Иногда переключал канал для просмотра матча Аталанта – МЮ. Было бы интересно увидеть очередной гол Малиновского из-за пределов штрафной, но, увы, мы так и не увидели украинца на поле.
Невозможно не отметить прекрасную форму Криштиану Роналду.
Просмотрев обзор матча Бавария – Бенфика, убедился, что Роберт Левандовски – лучший футболист прямо сейчас.
Шахтер сумел прервать безголевую серию матчей в этой Лиге, но уровень игроков и движение королевского клуба в позиционной атаке, были лучше, чем у "горняков".
Хочу заметить, что Шахтер также неплохо прессинговал королевский клуб.
К сожалению, украинские клубы вновь не смогли взять очки в своих матчах с испанскими топ-клубами. Шансов на европейскую весну остается все меньше, но поддерживать игроков нужно до конца.
Уже очень скоро нас ждут матчи национальных сборных. Нам очень важно правильно восстановиться и подойти к финалу с Боснией и Герцеговиной", – написал Блохин в Instagram.