17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Знайшов винного: Джошуа змінить тренера перед реваншем з Усиком

Олександр Трикіша
18 жовтня, 09:46
Ентоні Джошуа змінить тренера напередодні реваншу проти Олександра Усика. Британський суперважковаговик має намір повернути свої титули

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Головною причиною поразки Джошуа Усику називають неправильну тактику на бій. Британець не скористався своєю перевагою в габаритах, чим набагато полегшив роботу українцю.

Читайте також: Промоутер назвав дату бою Усик – Ф'юрі! Залишилося лише одна умова

Реклама

Винного знайшли швидко – ним виявився тренер Роб МакКрекен. Коучу вже прилітало на горіхи після поразки від Енді Руїса в 2019-му році, але тоді йому вдалося зберегти роботу, хоча в команді Джошуа з'явилися два нових фахівця.

За інформацією TalkSport, Джошуа відправився шукати тренера в США. Він побував в залі культового американського тренера-ветерана Верджила Хантера, а потім він відправився до кращого чинного тренера світу Енді Рейносо.

Реклама

"Думаю, він хоче спершу проаналізувати подію. Так, тактика була невірною. Або ж він не зумів виконати те, що від нього вимагалося. Але якщо так, потрібно зрозуміти причини.

Ентоні завжди самокритичний, завжди націлений стати ще краще. Якщо для цього треба нових людей в команді, впевнений, що так він і зробить", – коментує можливу зміну тренера промоутер Едді Гірн, якого цитує Vringe.com.

Про реванш Усик – Джошуа вже оголошено офіційно. Поки невідомі ні дата, ні місце бою. Імовірно, він пройде до квітня наступного року.

Реклама