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Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
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Наша ракета! Євген Богодайко виграв своє сьоме золото Паралімпіад

Любомир Луканюк
28 серпня, 11:22
Український плавець виграв золоту медаль Токіо-2020 на дистанції 100 метрів брасом

Євген бере золото на третій Паралімпіаді поспіль / Фото: Getty Images

Перше золото суботи 28 серпня Україна на Паралімпійських іграх приніс плавець Євген Богодайко!

27-річний плавець з приголомшливою швидкістю проплив стометрівку брасом і не залишив жодних шансів суперникам.

Це "золото" повернуло нашу команду в топ-10 медального заліку Паралімпійських ігор! Зараз у збірної України 27 медалей – 4 золоті, 14 срібних і 9 бронзових.

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Для Богодайка золота нагорода в Токіо – вже сьома в кар'єрі. Він ставав дворазовим чемпіоном Паралімпіади в Лондоні-2012 і чотири рази перемагав в Ріо-2016. Крім того, у Євгена ще є п'ять срібних і дві бронзові медалі Паралімпійських ігор.

Раніше ми писали, що дзюдоїст Руфат Магомедов виграв бронзу Токіо-2020 .

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