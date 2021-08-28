28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Наша ракета! Евгений Богодайко выиграл свое седьмое золото Паралимпиад

Любомир Луканюк
28 августа, 11:22
Украинский пловец выиграл золотую медаль Токио-2020 на дистанции 100 метров брассом

Евгений берет золото на третьей Паралимпиаде подряд / Фото: Getty Images

Первое золото субботы 28 августа Украине на Паралимпийских играх принес пловец Евгений Богодайко!

27-летний пловец с потрясающей скоростью проплыл стометровку брассом и не оставил никаких шансов соперникам.

Это "золото" вернуло нашу команду в топ-10 медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 27 медалей – 4 золотые, 14 серебряных и 9 бронзовых.

Реклама

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

Для Богодайко золотая награда в Токио – уже седьмая в карьере. Он становился двукратным чемпионом Паралимпиады в Лондоне-2012 и четырежды побеждал в Рио-2016. Кроме того, у Евгения еще есть пять серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр.

Ранее мы писали, что дзюдоист Руфат Магомедов выиграл бронзу Токио-2020.

Реклама