Наша ракета! Евгений Богодайко выиграл свое седьмое золото Паралимпиад

Евгений берет золото на третьей Паралимпиаде подряд / Фото: Getty Images

Первое золото субботы 28 августа Украине на Паралимпийских играх принес пловец Евгений Богодайко!

27-летний пловец с потрясающей скоростью проплыл стометровку брассом и не оставил никаких шансов соперникам.

Это "золото" вернуло нашу команду в топ-10 медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 27 медалей – 4 золотые, 14 серебряных и 9 бронзовых.

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Для Богодайко золотая награда в Токио – уже седьмая в карьере. Он становился двукратным чемпионом Паралимпиады в Лондоне-2012 и четырежды побеждал в Рио-2016. Кроме того, у Евгения еще есть пять серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр.

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